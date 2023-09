Mondiale, la cabala dice che la Lettonia è diventata la favorita alla vittoria finale

La Lettonia ha fatto l’impensabile nella sua prima apparizione al Mondiale FIBA 2023: ha battuto sia la Francia che la Spagna.

Poco meno di un anno fa, queste due squadre si stavano sfidando nella finale di FIBA EuroBasket 2022. Ora entrambe sono state battute da una squadra che non si era nemmeno qualificata per quel torneo e giocano per la prima volta sulla scena mondiale.

La Lettonia – attualmente al 29° posto della classifica mondiale FIBA – ha sconfitto le prime due squadre classificate d’Europa e la sua corsa da favola non accenna a fermarsi.

Il sorprendente trionfo per 88 a 86 sulla Francia nel primo turno ha portato alla sconfitta precoce dei Bleus e i lettoni hanno fatto altrettanto superando la Spagna con una vittoria in rimonta per 74 a 69 ieri nel secondo turno.

Cosa succede quando le squadre battono sia la Francia che la Spagna in un torneo importante?

Negli ultimi 25 anni è successo in 5 occasioni e in tutti i casi la squadra vincitrice ha raggiunto il podio.

Team Tournament Year Result Latvia FIBA Basketball World Cup 2023 ? Slovenia FIBA EuroBasket 2017 Gold USA Olympic Basketball Tournament 2016 Gold Lithuania FIBA Basketball World Cup 2010 Bronze Russia FIBA EuroBasket 2007 Gold Lithuania FIBA EuroBasket 2003 Gold

Riusciamo ad arrivare a medaglia anche loro sulle ali dell’entusiasmo di queste vittorie?

Fonte: FIBA