Mondiale, chi giocherà i Quarti di Finale? Chi è fuori dalla corsa?

Germania e Slovenia sono le prime a ritirare il biglietto per i Quarti di Finale del Mondiale FIBA 2023. Due delle favorite del torneo lo hanno fatto dopo aver superato i rispettivi test per essere le prime squadre a raggiungere la fase a 8 squadre della competizione.

Ecco una breve panoramica di ciò che le squadre qualificate hanno fatto per raggiungere i Quarti di Finale:

Germania

La Germania ha messo un piede nella fase finale grazie alla vittoria per 100 a 73 contro la Georgia, realizzando 20 tiri da tre punti e portando a quattro la propria imbattibilità. I vincitori della medaglia di bronzo di EuroBasket 2022 si sono dimostrati all’altezza delle aspettative, iniziando con un netto 3-0 in un Gruppo E molto carico.

Slovenia

La Slovenia ha ufficializzato il suo accesso ai Quarti di Finale dopo aver sconfitto l’Australia per 91 a 80. Il match ha ricordato Tokyo 2020 do ve giocarono e persero gli europei la medaglia di bronzo nella finale 3°-4° posto. Come la Germania, Luka Doncic e compagni sono rimasti imbattuti in tre partite del Gruppo F con un margine di vittoria medio di 17 punti. Ora, Germania e Slovenia si contenderanno la testa di serie del Gruppo K domenica in un altro scontro tra perenni contendenti di EuroBasket.

Lituania

La Lituania è stata in svantaggio per quasi tutto il primo tempo contro la Grecia, ma ha ribaltato la situazione dopo l’intervallo e ha ottenuto una vittoria per 92 a 67 contro i rivali europei. La quarta vittoria consecutiva ai Mondiali li ha portati ai Quarti di Finale insieme all’altra squadra imbattuta del girone, gli Stati Uniti.

USA

Gli Stati Uniti hanno superato la loro sfida più difficile del Mondiale a Manila e hanno tenuto a bada un feroce Montenegro con una vittoria per 85 a 73 nel Gruppo J. Avendo sconfitto tutti i loro avversari in doppia cifra, gli americani hanno migliorato il loro socre di 4-0, che hanno rapidamente scambiato con un biglietto per i Quarti di Finale dopo la vittoria della Lituania sulla Grecia nell’altra partita del gruppo di venerdì.

Fuori dalla contesa

Australia, Grecia, Georgia e Montenegro sono ora fuori dalla corsa per il titolo mondiale.

Fonte: FIBA World Cup 2023

Leggi anche: L’Italia va ai quarti se… Tutte le ipotesi in vista dell’ultima giornata dei gironi ai Mondiali