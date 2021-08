Mondiale U19 femminile: l’Italia chiude 11esima

Si chiude con una vittoria per le Azzurre, il Mondiale Under 19 Femminile che si è concluso con la vittoria degli Stati Uniti in finale sull’Australia, due squadre tra l’altro inserite nello stesso girone dell’Italia. Bronzo alle padrone di casa dell’Ungheria, davanti al sorprendente Mali.

La squadra allenata da Roberto Riccardi ha superato 80-66 l’Egitto e si è quindi classificata all’undicesimo posto, bissando così il successo ottenuto nella prima fase. L’equilibrio è durato poco più di 10 minuti, poi le Azzurre hanno toccato la doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto e toccato il +20 nel terzo, di fatto così mettendo in ghiaccio la partita.

La migliore marcatrice Azzurra è stata Giulia Natali con 13 punti, in doppia cifra anche Silvia Nativi a quota 11.

Classifica finale

1. Stati Uniti

2. Australia

3. Ungheria

4. Mali

5. Canada

6. Repubblica Ceca

7. Spagna

8. Russia

9. Giappone

10. Francia

11. Italia

12. Egitto

13. Corea

14. Cina Taipei

15. Argentina

16. Brasile

Ufficio stampa FIP

Foto: Fiba.basketball