Montrezl Harrell soffre ancora molto per la morte della nonna: il tweet consolatorio di Jeanie Buss

Non è stato un All Star Break semplice per Montrezl Harrell: il lungo dei Los Angeles Lakers probabilmente ha sfruttato la pausa per tornare a casa dalla propria famiglia, scontrandosi però con la mancanza della nonna alla quale era molto affezionato, deceduta la scorsa estate mentre il giocatore si trovava nella “bolla” di Orlando. Harrell ha pubblicato tre tweet in cui ha espresso tutto il proprio dolore emotivo, tra i quali uno in cui ha scritto: “Penso sia il momento di abbandonare tutto e tutti!”.

This all star break has really showed me a lot! IN LIFE!

Think it’s time I call it quits to everything and everyone!

This the times I need you the most Ma! 🙏🏿🙏🏿

Hurts you not here for me to just call and laugh!

— Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) March 10, 2021