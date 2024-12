Morte di Janis Timma, la reazione di Kristaps Porzingis

Il mondo del basket questa mattina è stato scosso dalla notizia della morte, a soli 32 anni, di Janis Timma. Il giocatore lettone è stato ritrovato privo di vita a Mosca, dove da poco si era trasferito, e le cause del decesso sono state per ora attribuite ad un suicidio. Timma per anni ha calcato i parquet d’Europa indossando maglie di big come Zenit San Pietroburgo, Baskonia, Olympiacos, Khimki e Unics Kazan. Nella scorsa stagione aveva invece militato in Spagna, all’Obradoiro. Tra le prime reazioni da parte dei suoi colleghi, la più degna di nota è sicuramente stata quella di Kristaps Porzingis.

Timma e Porzingis sono stati a lungo compagni di Nazionale: insieme hanno ad esempio disputato EuroBasket 2017, chiuso dalla Lettonia con un sorprendente 5° posto.

“No, per favore ditemi che non è vero” ha scritto immediatamente Porzingis su X dopo aver letto la notizia. “La connessione umana è la pietra miliare della nostra salute mentale. Per favore prendetevi cura l’uno dell’altro. Riposa in pace, Janis Timma”.

nu neeee, lūdzu pasakat ka tā nav taisnība — Kristaps Porzingis (@kporzee) December 17, 2024

cilvēciskā savienotība ir stūrakmens mūsu mentālajai veselībai. lūdzu pieskatam viens otru. JT vieglas smiltis ❤️@janis_timma — Kristaps Porzingis (@kporzee) December 17, 2024

Foto: FIBA