Morte di Janis Timma, le prime parole della ex moglie Anna Sedokova

Poche ore dopo la notizia del suicidio di Janis Timma a Mosca, la sua ex moglie, la cantante ucraina Anna Sedokova, ha rotto il silenzio commentando il fatto, visibilmente scioccata, nelle sue storie Instagram. I due si erano sposati nel 2020 ma avevano avuto per anni una relazione travagliata, senza figli (Sedokova ne ha 3 ma tutti da due precedenti mariti): da tempo erano separati ma a quanto pare Timma non aveva completamente rinunciato a una riconciliazione. Proprio la depressione causata anche dal divorzio avvenuto quest’anno lo avrebbe infatti portato all’estremo gesto, tanto che di fianco al corpo è stato rinvenuto un cellulare con un messaggio dedicato proprio a Sedokova.

Nel video pubblicato, l’artista parla in russo e chiede sensibilità nei confronti del suo bambino più piccolo. “Vi prego, ho un figlio piccolo, non dovrebbe saperne nulla”. Ma non solo, la stessa Sedokova ha descritto gli ultimi anni, costellati di separazioni e riconungimenti continui con Timma, come un inferno. “Non avete idea dell’inferno in cui ho vissuto negli ultimi anni” ha detto la cantante nelle stories, per poi tornare sulla figura del figlio: “Voglio tenere lontano mio figlio da questa informazione. Per favore, non condividete nulla”. Una richiesta disperata che ovviamente è di impossibile realizzazione, visto che nel mondo del basket da questa mattina non si parla d’altro.

In passato, in varie interviste, la popolare cantante ucraina (5.5 milioni di followers su Instagram) aveva parlato più o meno apertamente della relazione tossica con Janis Timma: “Discutiamo quando cerca di sopprimere la mia libertà. Alcune volte esagero anche io e scoppia un uragano. Janis ha fatto i bagagli 5 volte e 4 volte se n’è andato di casa, una volta è rimasto. Io vorrei andarmene, ma non posso lasciare il bambino” aveva dichiarato qualche mese fa, raccontando anche di scenate di gelosia per alcuni post sui social.