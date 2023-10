Morte Samuel Dilas, la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo

Sabato il mondo del basket italiano ha appreso la tragica notizia della morte di Samuel Dilas, giocatore di 24 anni che in passato aveva militato anche in Serie A2 e quest’anno si trovava a Lumezzane, in Serie B. Le circostanze del decesso rimangono però poco chiare: il ragazzo era stato ricoverato per una grave forma di polmonite nei giorni antecedenti la morte, salvo però essere dimesso venerdì mattina. Dopo poche ore per Dilas ha iniziato a sentire un forte dolore alla gamba ed è stato ricoverato d’urgenza per quello che è stato descritto come un trombo. Purtroppo, come sappiamo, non c’è però stato nulla da fare: il ragazzo è prima entrato in coma e successivamente deceduto.

Come riportato da La Stampa, la Procura di Brescia avrebbe aperto un fascicolo per omicidio colposo sul caso di Dilas a carico di ignoti. I possibili accusati sarebbero i medici, colpevoli di eventuali negligenze sulle quali si indagherà. Oggi è prevista l’autopsia che sicuramente darà maggiori elementi alle forze dell’ordine.