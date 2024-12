MULTA ASTRONOMICA dell’NBA ad Anthony Edwards per “linguaggio inappropriato”

Anthony Edwards, stella dei Minnesota Timberwolves, è stato nuovamente multato dalla NBA per l’uso di linguaggio inappropriato durante un’intervista televisiva. La lega ha inflitto al giocatore una sanzione di 100.000 dollari per i commenti rilasciati dopo la vittoria contro gli Houston Rockets il 27 dicembre.

Durante l’intervista, Edwards ha dichiarato:

“C***o, io voglio vincere. Come ha detto Gilbert Arenas, io non gioco supplementari, quindi fanc**o!”.

Le parole, trasmesse in diretta, hanno subito attirato l’attenzione della lega.

Secondo il comunicato ufficiale della NBA, l’importo della multa è stato determinato anche in base alla “storia di utilizzo di linguaggio inappropriato durante le interviste con i media” da parte del giocatore.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/DY8UecUjVz

— NBA Communications (@NBAPR) December 29, 2024