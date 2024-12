Momentaccio per Luka Doncic: dopo l’infortunio, il furto

Festività natalizie non proprio da ricordare per Luka Doncic.

Nel giorno di Natale lo sloveno si è infortunato e dovrà restare fuori per circa un mese. Tegola pesantissima per i Dallas Mavericks che poi hanno perso quella gara con i Minnesota Timberwolves. Senza Doncic, i Mavs sono riusciti a battere i Phoenix Suns ma poi hanno ceduto a Portland.

Nel frattempo un’altra disavventura per la stella della squadra. Luka Doncic, infatti, ha subito un furto mentre non si trovava in casa. Bottino del colpo da circa 30mila dollari, a quanto pare tutti in gioielli e oggetti preziosi. Gli autori del reato sarebbero un gruppo di sudamericani che in passato avevano già “fatto visita” ad altri giocatori NBA come Mike Conley e Bobby Portis.