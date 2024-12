Lonnie Walker IV, l’NBA lo (ri)vuole: 5 team sulla star dello Zalgiris

Nonostante il recente trasferimento in Europa, Lonnie Walker IV continua a suscitare l’interesse delle franchigie NBA. Secondo quanto riportato da Marc Stein, almeno 5 squadre della Lega (Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Denver Nuggets e Boston Celtics) seguono da vicino il talento dello Zalgiris Kaunas.

Lonnie Walker IV is drawing NBA interest and can be bought out of his Žalgiris contract in the EuroLeague by any NBA team until Feb. 18.

Potential suitors said to include Sixers, Wolves, Heat, Nuggets and Celtics. Walker went to camp with Boston.

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 30, 2024