Musa ispira il Real Madrid e per Milano è l’ennesima sconfitta casalinga in Europa

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN – REAL MADRID 77-83

(20-23/30-24/11-20/16-16)

Un parziale iniziale positivo regala agli ospiti il primo importante vantaggio. Pangos e Melli rispondono all’iniziativa individuale di Musa, ma ancora il Real, trascinati dall’ex Chacho, segnano per chiudere avanti alla prima sirena (20-23).

Datome e Mitrou-Long non bastano nel finale, ma alla ripresa sono i mattatori iniziali per il primo vantaggio Olimpia. Le distanze però sono ancora labili e, alternativamente, le due squadre si portano avanti in attesa della risposta avversaria. I blancos sembrano dare il secondo colpo di coda della sfida con un 9-0 di break alla metà, ma i padroni di casa reggono bene, e non solo ribaltano il risultato con Pangos, ma chiudono anche avanti alla metà (50-47).

Al ritorno sul parquet Milano abbassa notevolmente giri e percentuali al tiro, mentre il Real Madrid tiene il ritmo solito per tutto il quarto. Sul -5 gli ospiti costruiscono un ottimo parziale di 9-1 che permette il primo vantaggio del secondo tempo. Melli risponde da tre, ma Musa prima (ispiratissimo dall’arco) e Rodriguez poi mettono ben due possessi avanti la loro compagine. Davies risorge dopo due insipidi primi quarti, ma il suo apporto non basta e alla sirena sono avanti ancora gli spagnoli (61-67).

L’ultimo quarto diventa presto il palcoscenico del Real, che dilaga senza troppi problemi. Musa ed Hezonja spingono per il +12 alla metà: i padroni sbagliano tanto e perdono la concentrazione, ma provano comunque a racimolare qualche lunghezza nel finale. Thomas sembra riaprire la gara sul -5, ma Deck chiude i conti per la vittoria numero tre della regular season. Milano non riesce a vincere al Forum, e ad attenderla c’è la Virtus Bologna nel derbissimo. Arriverà in quel caso la prima vittoria casalinga? (77-83).

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Davies 5, Thomas 7, Mitrou-Long 11, Pangos 21, Tonut NE, Melli 12, Baron 6, Ricci 0, Hall 5, Hines 0, Datome 8, Voigtmann 2.

REAL MADRID: Abalde 7, Hanga 3, Hezonja 15, Rodriguez 8, Deck 7, Poirier 0, Cornelie 0, Tavares 11, Llull 0, Yabusele 6, Ndiaye NE, Musa 25

fonte foto: real madrid instagram account (@realmadridbasket)