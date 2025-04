MVP NBA 2024-2025: chi sono i 3 finalisti?

La corsa al premio di MVP NBA 2024-2025 è ufficialmente entrata nella fase finale. L’NBA ha annunciato i tre finalisti per il premio di Most Valuable Player della stagione: si tratta di Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Una stagione ricca di emozioni e prestazioni da record ha acceso la lotta per il riconoscimento individuale più prestigioso della lega, con particolare attenzione al duello tra Jokic e Gilgeous-Alexander, entrambi protagonisti assoluti sia a livello statistico che di leadership.

Shai Gilgeous-Alexander: il miglior marcatore della NBA e leader dei Thunder

Il canadese Shai Gilgeous-Alexander ha vissuto una stagione da sogno, concludendo come miglior realizzatore della NBA con una media di 32.7 punti a partita, accompagnati da 6.4 assist, 5.0 rimbalzi, 1.7 palle rubate e 1 stoppata.

Ma non è solo una questione di numeri personali: SGA ha guidato gli Oklahoma City Thunder al miglior record della lega (68-14), garantendo così alla sua squadra il primo posto assoluto in vista dei playoff. Una crescita esponenziale che lo pone oggi come uno dei giocatori più influenti del panorama NBA.

Nikola Jokic: il centro più dominante e completo della NBA

Nikola Jokic, già 3 volte MVP, ha aggiunto un’altra stagione eccezionale al suo palmarès. Il lungo serbo ha chiuso con una media da tripla doppia: 29.6 punti, 12.7 rimbalzi (miglior rimbalzista della stagione) e 10.2 assist a partita.

Jokic è stato il cuore pulsante dei Denver Nuggets, guidandoli a un record di 50-32, che vale il vantaggio del campo nelle prime fasi della post-season. La sua efficienza offensiva e la visione di gioco continuano a stupire appassionati e addetti ai lavori.

Giannis Antetokounmpo: costanza e dominio anche tra le difficoltà

Non è una novità vedere Giannis Antetokounmpo tra i finalisti per l’MVP. Il greco ha mantenuto uno standard altissimo anche in una stagione complessa per i suoi Milwaukee Bucks, chiudendo con 30.4 punti, 11.9 rimbalzi, 6.5 assist, 1.2 recuperi e 1.1 stoppate.

Nonostante diversi infortuni e un rendimento altalenante dei compagni, Giannis ha trascinato Milwaukee al quinto posto della Eastern Conference (48-34), dimostrando ancora una volta la sua importanza su entrambi i lati del campo.

Chi vincerà l’MVP NBA 2024-25?

Con i numeri sul tavolo, la corsa al MVP NBA 2024-2025 è più aperta che mai. Gilgeous-Alexander è il volto della nuova generazione, Jokic rappresenta la perfezione tecnica del ruolo di centro moderno, mentre Giannis è sinonimo di costanza e potenza fisica.

La decisione finale verrà annunciata nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: il livello è altissimo, e qualunque sarà l’esito, la NBA potrà vantarsi di avere tre dei migliori talenti del mondo in corsa per il trono individuale.

