Naji Marshall, Jusuf Nurkic e PJ Washington SOSPESI dall’NBA dopo la rissa

I Dallas Mavericks hanno sconfitto i Phoenix Suns per 98-89 venerdì notte, ma durante la partita si è verificato un incidente. Naji Marshall e Jusuf Nurkic sono stati coinvolti in un alterco fisico che ha portato a una piccola scazzottata.

Secondo Shams Charania, Marshall, che ha tirato un pugno, ha ricevuto una sospensione di 4 partite, mentre Jusuf Nurkic, che ha colpito Naji Marshall, ha ricevuto una sospensione di 3 partite. Anche PJ Washington ha ricevuto una sospensione di una partita per aver “inasprito l’alterco in campo”, come riporta Charania.

The NBA is suspending Dallas’ Naji Marshall for four games and Phoenix’s Jusuf Nurkic for three games after their fight Friday night when Nurkic struck Marshall in the head and then Marshall threw a punch. pic.twitter.com/MOf5CVoH5d — Shams Charania (@ShamsCharania) December 28, 2024

L’incidente ha portato all’espulsione di Marshall, Nurkic e Washington dalla partita. L’NBA non ha tardato a prendere una decisione sulle sospensioni dei giocatori, visto che l’annuncio arriva appena un giorno dopo l’alterco.

“Dopo l’incidente in campo, Marshall ha tentato di attaccare ulteriormente Nurkic in modo ostile nel corridoio fuori dagli spogliatoi”, ha scritto la NBA Communications su X, ex Twitter.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/LM3YA6ntXW — NBA Communications (@NBAPR) December 28, 2024

Resta da vedere se le sospensioni saranno impugnate o se rimarranno queste. Di sicuro l’NBA ha deciso di usare il pugno duro perché non vuole più vedere situazioni di questo tipo.

Leggi anche: Trapani Shark tra il sogno Gallinari, l’ipotesi Spissu e le uscite

Victor Wembanyama gioca a scacchi con i fans sotto la pioggia di New York