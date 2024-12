EA7 Milano, Messina: “Ne abbiamo passate di tutti i colori quest’anno…”

Alla vigilia del cruciale scontro diretto contro la Nutribullet Treviso, valido per la corsa alle Final Eight di Coppa Italia, Ettore Messina, coach dell’Olimpia EA7 Milano, ha fatto il punto sulla stagione in un’intervista a La Tribuna di Treviso.

Milano arriva alla sfida con cinque sconfitte in campionato, un dato inusuale per una squadra abituata a dominare la Serie A. Messina ha però contestualizzato le difficoltà:

“Ne abbiamo passate di tutti i colori, a partire dall’assenza prolungata di Josh Nebo, nostro centro titolare e pedina fondamentale del nostro sistema di gioco”.

Sul cammino in EuroLega, la valutazione del coach è moderatamente positiva:

“Siamo 9-9 in una competizione durissima, nonostante molti esordienti nel roster. Abbiamo giocato alcune partite bellissime, altre meno brillanti o sfortunate, ma è un percorso che accomuna anche squadre blasonate come Fenerbahce e Real Madrid”.

Messina ha anche sottolineato come gli impegni ravvicinati della sua Olimpia EA7 Milano abbiano pesato sulle prestazioni in Serie A:

“Le 5 sconfitte in campionato sono arrivate dopo gare di EuroLega giocate appena due giorni prima. Questo rende il calendario particolarmente sfidante”.

Lo scontro con la Nutribullet, che sarà cruciale per definire gli equilibri della corsa alle Final Eight, rappresenta per l’Olimpia un test importante per misurare progressi e consolidare fiducia.

