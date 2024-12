PJ Dozier tagliato dai Minnesota Timberwolves: ipotesi ritorno in EuroLega nel suo futuro?

PJ Dozier, guardia americana con esperienza in NBA, è stato ufficialmente tagliato dai Minnesota Timberwolves, come riportato da nba.com. Il giocatore, che ha alternato momenti brillanti a difficoltà legate agli infortuni, ora si trova a un bivio nella sua carriera.

Con un fisico imponente e una versatilità che gli permette di coprire più ruoli, Dozier potrebbe diventare un nome interessante per il mercato europeo, in particolare per le squadre di EuroLega. La sua esperienza in NBA, dove ha vestito le maglie di Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics, lo rende un profilo di alto livello per il basket continentale.

Dozier non è riuscito a ritagliarsi un ruolo stabile nei Timberwolves, spingendo la franchigia a rinunciare al suo contratto. Questa decisione apre scenari intriganti per il suo futuro: diverse squadre di EuroLega potrebbero vederlo come un rinforzo ideale per la seconda parte della stagione.

Un possibile ritorno in EuroLega non sarebbe una novità per giocatori provenienti dalla NBA in cerca di rilancio. Con la sua capacità di incidere sia in attacco che in difesa, Dozier potrebbe fare la differenza in un contesto competitivo come quello europeo. Club di spicco come il Fenerbahce, il Panathinaikos o lo stesso Partizan potrebbero essere interessati, soprattutto considerando la necessità di aggiungere talento per affrontare la fase cruciale della stagione.

In attesa di ulteriori sviluppi, PJ Dozier rimane un nome caldo sul mercato internazionale. La sua prossima destinazione sarà determinante per rilanciare una carriera che, nonostante le difficoltà, conserva ancora un grande potenziale.