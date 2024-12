Trapani Shark tra il sogno Gallinari, l’ipotesi Spissu e le uscite

Antonio Trama, sulle pagine de La Repubblica, fa il punto sul delicato momento di mercato della Trapani Shark. Dopo la sconfitta contro Milano della scorsa settimana, la squadra di coach Jasmin Repesa è chiamata a una prova di riscatto contro la lanciatissima Unahotels Reggio Emilia, reduce da 6 vittorie consecutive.

In uscita, il nome più rumoroso è quello di Tibor Pleiss. Il lungo tedesco fiore all’occhiello del mercato estivo dei granata, fatica a trovare spazio nei meccanismi di squadra. Con meno di 15 minuti di impiego medio a partita e solo 2 tiri tentati per gara, il 35enne appare un corpo estraneo nel progetto tecnico di Repesa.

Ma Pleiss potrebbe non essere l’unico a lasciare la Sicilia. Secondo Trama, anche Stefano Gentile, arrivato insieme ad Amar Alibegovic a metà della scorsa stagione, sarebbe in bilico. Stessa sorte potrebbe toccare a Rei Pullazi, che sta vedendo il suo minutaggio ridursi sensibilmente.

Sul fronte degli acquisti, il Presidente Antonini starebbe lavorando per due o tre rinforzi. Priorità a un lungo che possa sostituire Pleiss e a un playmaker di riserva per Justin Robinson. Non è escluso un nuovo tentativo per Marco Spissu, attualmente in forza a Zaragoza, già corteggiato in passato.

Tuttavia, il grande colpo potrebbe arrivare solo a fine mercato NBA. Il sogno parrebbe essere Danilo Gallinari. Il lungo italiano, dal 2008 protagonista in NBA, attualmente è alla ricerca di una nuova squadra Oltreoceano. Se dovesse rimanere senza contratto, Trapani sarebbe pronta a tentare l’assalto al campione con oltre 800 presenze in NBA e un record personale di 47 punti in una singola partita nel 2015 contro Dallas.

Un mercato in evoluzione, dunque, per la Trapani Shark, con l’obiettivo di rilanciarsi e puntare ai piani alti della classifica.