Victor Wembanyama gioca a scacchi con i fans sotto la pioggia di New York

Ieri notte i San Antonio Spurs hanno affrontato i Brooklyn Nets al Barclays Center, nelle prossime ore ripartiranno alla volta di Minneapolis dove domani se la vedranno contro i Timberwolves. C’erano però un po’ di ore che gli Spurs avrebbero dovuto passare a New York prima della partenza, tempo che Victor Wembanyama ha deciso di spendere in maniera quantomeno originale. La star degli Spurs ha scritto su X un messaggio con cui dava appuntamento a tutti coloro che volessero incontrarlo: “Chi vuole incontrarmi all’angolo sud-ovest di Washington Square Park per giocare a scacchi? Sono lì”.

Who wants to meet me at the SW corner of Washington Square park to play chess? Im there — Wemby (@wemby) December 28, 2024

E così un piccolo gruppo di coraggiosi, sfidando la pioggia e il freddo (ci sono circa 5°), di sabato mattina si sono presentati davvero al parco e hanno trovato Wembanyama. Incappucciato, il giocatore si è intrattenuto con alcuni di loro per alcune partite di scacchi e alla fine si è scattato una foto insieme a tutti i presenti. “Grazie a tutti coloro che si sono presentati sotto la pioggia” ha scritto il francese prima di raggiungere la squadra e prepararsi alla partenza. Nonostante la pioggia, l’incontro ha riscosso successo e ha permesso ad alcuni fans di avvicinarsi alla stella NBA in un contesto informale e divertente, facendo apparire Wemby davvero come “uno di loro”.

Thanks for everyone who pulled up in the rain 😂🔥 pic.twitter.com/qblm9xzOfL — Wemby (@wemby) December 28, 2024

Un gesto speciale per una star del suo calibro e della sua età, soprattutto considerando anche il meteo avverso. Video e foto dell’evento improvvisato sono rapidamente diventate virali sui social e sono state ricondivise anche dagli stessi San Antonio Spurs.

A good day for chess ♟️ https://t.co/kdlYt9Nwgm pic.twitter.com/NY1f4HJcCy — San Antonio Spurs (@spurs) December 28, 2024

