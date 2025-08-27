Napoli Basket, cosa manca per l’annuncio di Shaquille O’Neal?

In casa Napoli Basket si respira aria di grandi novità. Mentre la dirigenza lavora per completare il roster con l’arrivo di un nuovo playmaker, cresce l’attesa per un annuncio destinato a fare rumore: il coinvolgimento ufficiale di Shaquille O’Neal, leggenda della NBA e del basket mondiale, nel progetto Napoli Basket.

Shaquille O’Neal e Napoli Basket: manca solo l’annuncio ufficiale

Come ricordato da Il Mattino, il presidente Matt Rizzetta aveva già confermato a giugno, durante la conferenza stampa di inizio stagione tenutasi a bordo di una nave MSC, che Shaq farà parte della famiglia Napoli Basket.

Il ritardo dell’annuncio ufficiale sarebbe legato a questioni di diritti d’immagine e contrattuali, dato il vastissimo numero di attività che coinvolgono The Big Aristotle, uno dei soprannomi più celebri dell’ex centro NBA.

Le parole di Matt Rizzetta su Shaq

Queste le dichiarazioni di Rizzetta a fine giugno:

“Per quanto riguarda Shaq, ho avuto la fortuna di conoscerlo tramite Dan Doyle. Senza di lui non avremmo avuto modo di presentargli il progetto. Sicuramente farà parte del progetto, lui è già entusiasta. Ci sono ancora alcuni dettagli da definire, ma Shaq ha un appeal globale ed è riconosciuto ovunque in modo simpatico e rispettoso. Abbiamo discusso con lui e il suo manager, anche loro innamorati del progetto. Shaq è un uomo del popolo, gli piace far sorridere e far sognare. Non potevo immaginare un popolo diverso da quello napoletano per questo matrimonio”.

Napoli Basket e Shaq: un matrimonio dal respiro internazionale

Il possibile ingresso di Shaquille O’Neal in società rappresenterebbe un colpo mediatico senza precedenti per il basket italiano. La presenza di una superstar NBA darebbe visibilità globale al club partenopeo, rafforzando il brand Napoli Basket non solo in Italia ma anche all’estero.

Per i tifosi azzurri si tratterebbe di una vera e propria svolta storica, un segnale forte di crescita e ambizione.

Parallelamente, lo staff tecnico continua la ricerca di un playmaker per completare il roster che affronterà la nuova stagione. Intanto, l’ambiente è in fermento per il possibile annuncio ufficiale che potrebbe sancire l’ingresso di Shaquille O’Neal nella famiglia Napoli Basket.