EuroBasket 2025: la preview di Italia – Grecia. Pozzecco &co. a caccia dell’impresa.

La nostra Italia si avvicina sempre più al grande esordio contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo in programma Giovedì 28 Agosto alle 20.30 a Limassol.

Sono alte le aspettative e le speranze riposte nel gruppo di Pozzecco & co. Troppe le partecipazioni di comparsa a questi appuntamenti nell’ultimo decennio, troppo l’appagamento per esser usciti sempre a testa alta. Che l’ItalBasket metta orgoglio e appartenenza sul parquet è fuori discussione, ma una medaglia rappresenterebbe un tabù sfatato e la dose di entusiasmo giusta per guardare in maniera speranzosa al futuro.

In questa estate è arrivata una straordinaria medaglia d’oro a EuroBasket under 20 maschile, una bellissima medaglia di bronzo a Eurobasket under 18 maschile e una storica medaglia di bronzo alla nazionale senior femminile. Il movimento è in crescita, questi risultati e il pedigree di certi giovani in rampa di lancio dimostrano che tutto sommato nell’Italia cestistica non si lavora poi così male come ormai pensiamo da tempo. E’ chiaro che la nazionale senior rappresenta la vetrina più importante, in queste occasioni attira l’attenzione dell’intero mondo dello sport italiano e spesso regala emozioni anche a chi non nutre un certo feeling con la palla a spicchi. Tutti pronti e uniti sotto un’unica bandiera da domani sera per sognare insieme.

LA GRECIA NON E’ SOLO GIANNIS

Chi pensa che la Grecia ruoti solo attorno alla prestazione di Giannis Antetokounmpo commette un grave errore. Certo, la prestazione in amichevole contro la Lettonia da 25 punti e 10 rimbalzi in soli 15 minuti di impiego metterebbe i brividi a chiunque. Ma la nazionale allenata dall’eterno Spanoulis ha molte armi oltre al fuoriclasse dei Bucks.

Impossibile omettere di citare Kostas Sloukas, nella hall of fame dei playmaker Eurolega. Trentacinque anni di purissima maturità cestistica, è un giocatore che non mostra ancora alcun segno di cedimento all’avanzare dell’età e mantiene un impatto di livello altissimo sul parquet. Sarà il direttore d’orchestra dei greci, la trasposizione in campo di coach Spanoulis. Occorrerà operare show difensivi profondi sui pick and roll da lui giocati per togliergli visibilità del campo e limitarne le conclusioni dall’arco.

Altro giocatore che potrebbe crearci grattacapi è Dinos Mitoglu, apprezzato in LBA a Milano. Classico interno che non da’ riferimenti, giocatore se non unico quantomeno raro per la capacità di saper concludere in ogni modo. Marchio di fabbrica il tiro dalla media nel pitturato, porta spesso l’uomo fuori dal perimetro e tira ad alte percentuali soprattutto dagli angoli.

Bisognerà spegnere subito Tyler Dorsey quando proverà a infiammarsi. E’ il giocatore di scia del roster, può animare parziali in solitaria quando si mette in ritmo. Tuttavia, la sua eccezionale capacità di crearsi tiri dal palleggio batte anche difese diligenti. Inevitabile sperare in una giornata un po’ opaca al tiro per la guardia di Olympiakos.

I DUE GUARDASPALLE DI GIANNIS

Thanassis e Kostas Antetokoumpo si sono perfettamente calati nella parte. Conoscono bene il loro ruolo e le mansioni affidategli, ossia portare energia, centimetri e kg sotto canestro. Giocatori tecnicamente poco belli da vedere, sanno di non aver punti nelle mani e provano a lucrarli con rimbalzi offensivi e tap-in. Ma intimidiscono tanto e limitano il raggio di tiro dei giocatori con cui si accoppiano, forti di un atletismo straripante. Serviranno percentuali molto alte dai 6 e 75 per noi, non sarà semplice arrivare spesso fino al ferro.

COME FERMARE GIANNIS?

Arginare la super-star del basket mondiale è un’impresa quasi impossibile. Quasi tutti i coach della NBA scommettono sulle sue percentuali al tiro lasciandogli tutti i tiri che vuole sia dalla media che dal perimetro per evitare che vada dentro. Bisogna lavorare tantissimo con i raddoppi e non solo da lato debole. Con in campo Dorsey e Papanikolau ci sarebbero due specialisti pronti a sparare sugli scarichi ed è un problema. La zona match-up è un’altra soluzione che sicuramente Pozzecco starà valutando.

IL SUPPORTING CAST

Ci sono poi diversi specialisti, soprattutto difensivi, pronti a fare la loro parte. Giusto menzionare Vassilis Toliopoulos, ottimo playmaker di subentro a Sloukas, e Giannoulis Larentzakis, giocatore di enorme energia abituato a infuocare il suo pubblico del Panathinaikos all’Oaka Arena.

IL ROSTER COMPLETO DELLA GRECIA