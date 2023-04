Napoli chiede di anticipare la gara con Pesaro per evitare i festeggiamenti del Napoli Calcio: la risposta stupita della Lega Basket

La Gevi Napoli Basket rende noto che lunedì mattina 24 Aprile 2023 ha inviato a mezzo pec agli organi competenti per la sicurezza e l’ordine pubblico, formale richiesta di anticipare a Sabato 29 Aprile 2023 alle ore 20:45, la gara di campionato di Serie A1 Gevi Napoli Basket – Carpegna Prosciutto Pesaro in programma al PalaBarbuto.

La richiesta – che avrebbe trovato riscontro favorevole da parte della LBA – era stata ovviamente dettata da oggettivi ed evidenti motivi di sicurezza ed ordine pubblico, onde poter regolarmente consentire alle squadre, all’organizzazione gara, ed agli spettatori del PalaBarbuto di poter accedere all’impianto di Fuorigrotta. La partita infatti, da calendario Lega Basket, è fissata per Domenica 30 Aprile 2023 alle 17:30, ma, in caso di matematica assegnazione dello scudetto al Napoli Calcio nello stesso pomeriggio di domenica, si vedrebbe seriamente compromessa la materiale possibilità alle stesse squadre, organizzazione gara e pubblico, di poter raggiungere il Palabarbuto.

A seguito delle riunioni avvenute nelle giornata di oggi in Prefettura, abbiamo appreso che allo stato l’orientamento degli organi competenti per la sicurezza e l’ordine pubblico, sarebbe quello di accettare la richiesta della Gevi Napoli Basket di anticipare a Sabato sera 29 Aprile alle ore 20:45 la decisiva gara per la salvezza di Campionato di Serie A1 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, solo nel caso in cui la Lega Calcio posticipi a Domenica 30 Aprile la gara di campionato serie A tra Napoli e Salernitana.

La Gevi Napoli Basket resta pertanto in trepidante attesa delle decisioni definitive da parte degli organi competenti della Prefettura per la sicurezza e l’ordine pubblico, auspicando e nutrendo ampia fiducia nell’accoglimento della richiesta di anticipo della gara a sabato 29 aprile alle ore 20:45, in considerazione delle oggettive condizioni di difficoltà che potrebbero verificarsi in caso di diniego della suddetta richiesta di anticipo.

Qui di seguito la risposta della Lega Basket:

La Lega Basket ha appreso con stupore della nota diffusa in data odierna dalla società GeVi Napoli Basket in merito alla sua richiesta alla Prefettura di anticipare a sabato la gara in programma domenica 30 Aprile alle 17.30 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro al PalaBarbuto di Napoli.

Una richiesta irrituale che non ha trovato allo stato alcun riscontro da parte della Lega stessa, tenuto conto che le gare delle ultime due giornate della regular season sono di norma previste in contemporanea tra loro.

Precisato quanto sopra, la LBA segue con attenzione quanto si sta determinando a Napoli e si riserva ogni opportuna decisione sul giorno e sull’orario di disputa della gara in questione.

