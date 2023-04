C’erano pochi dubbi, e nella notte è stato anche annunciato ufficialmente: Paolo Banchero ha vinto il Rookie of the Year per la stagione regolare 2022-23. L’italo-americano, che ancora attendiamo di capire se giocherà o meno con la Nazionale azzurra, è stato tra i migliori giocatori degli Orlando Magic. Banchero ha segnato 20.0 punti di media con 6.9 rimbalzi da prima chiamata assoluta al Draft 2022.

È il terzo giocatore dei Magic a vincere il premio dopo Shaquille O’Neal e Mike Miller, che ci riuscì per ultimo nel 2001. Banchero ha battuto la concorrenza di Walker Kessler dei Jazz e Jalen Williams dei Thunder per conquistare il trofeo individuale.