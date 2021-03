Napoli doma a fatica una Rieti molto determinata

RIETI – Poker. Dopo San Severo, Scafati e Forlì, anche Rieti finisce per pagare dazio contro un’ispirata Ge.Vi Napoli che si prepara quindi nel modo migliore alle “Final Eight” di Coppa Italia di Cervia (2-4 aprile) dove sarà opposta all’Agribertocchi Orzinuovi. A Rieti non è bastato un ottimo ultimo quarto e un duo Ponziani- Piccoli in grado di fatturare sedici punti a testa. Per i laziali si tratta del terzo stop. Napoli ha visto brillare ancora una volta soprattutto la stella di Parks , autore di ben venti punti, quasi un quarto di quelli complessivamente messi a referto dal suo roster.

PRIMO QUARTO – Lombardi alza in quota Napoli, Piccoli risponde però subito. Le due compagini sembrano contenersi bene e a metà quarto sono in parità sul 9-9. Parks fa prendere mare aperto ai partenopei con cinque punti, Tre punti di Monaldi sono controreplicati da Taylor. La Ge.Vi fa suo il primo quarto con il punteggio di 18-13.

SECONDO QUARTO – Rieti cecchina con Taylor, risposta partenopea con Monaldi. I padroni di casa ci credono e con Piccoli e Sanguinetti ripristinano la parità a quota venti. Uglietti va a canestro per il nuovo vantaggio napoletano ma Sabatino controreplica. Mayo e Sandri cecchinano ancora per gli ospiti ma Nonkovic ripristina la parità a quota 26. Ponziani fa mettere ai reatini la freccia di sorpasso ma Parks, con una tripla, non fallisce. La partita non ne vuole sapere di schiodarsi dalla parità e lo conferma il canestro di Sanguinetti. Parks manda all’intervallo lungo la Ge.Vi avanti di più quattro: 35-31.

TERZO QUARTO – Lombardi rialza Napoli sul più otto, Marini allunga a più dieci. Coach Alessandro Rossi raduna i suoi in unità per riordinare le idee. Una tripla di Taylor mantiene Napoli in mare aperto, Monaldi cecchina ancora e i tiri liberi di Parks rifiniscono l’ampio vantaggio Ge.Vi di 60-45 a dieci minuti dal termine della contesa.

ULTIMO QUARTO – Rieti sforna una cinquina., Mayo risponde con una tripletta. Uglietti proietta i partenopei a quindici lunghezze, Piccoli risponde ma Mayo, dall’angolo, sfodera la controreplica. Sabatino e Sanguinetti provano a tenere in partita i padroni di casa, Parks riporta però Napoli sul più dodici. Rieti riesce a capitalizzare ma ottiene solo l’effetto di limitare i danni. Napoli festeggia sul punteggio finale di 82-74.

MIGLIORI IN CAMPO

STEVE TAYLOR JR (NPC RIETI): ampia messe di punti che avrebbe meritato sorte più fausta.

JORDAN PARKS (GE.VI NAPOLI): è nato per giocare a basket, a lui riesce più facile che contare le lettere dell’alfabeto. Tra le quali predilige la c di canestro.

TABELLINO

KINERGIA NPC RIETI: Taylor jr 16, Ponziani 16, Piccoli 16, Sanguinetti 12, Sabatino 10, Nonkovic 4, Frizzarin, Buccini, Imperatori. Coach: Alessandro Rossi

Tiri liberi: 4 su 7, rimbalzi 33 (Taylor jr 14), assist 22 (Taylor jr, Sabatino 6).

GE.VI NAPOLI: Parks 20, Lombardi 12, Marini 12, Mayo 10, Iannuzzi 8, Monaldi 8, Zerini 4, Sandri 4, Uglietti 4, Klacar. Coach: Pino Sacripanti.

Tiri liberi: 10 su 10, rimbalzi 31 (Parks 10), assist 28 (Mayo 6).

ARBITRI

Alessandro Tirozzi di Bologna, Michele Cosimo Pio Capurro di Reggio Calabria e Salvatore Nuara di Treviso.