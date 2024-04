Napoli, INSOLITO (e VERGOGNOSO) lancio di oggetti verso la panchina di Sassari: addirittura una barretta di cioccolato

La Ge.Vi. Napoli è tornata alla vittoria questa domenica al PalaBarbuto dopo un periodo un po’ difficile. I campani avevano speso molte energie per vincere la storica Coppa Italia e poi hanno un po’ rallentato la corsa in campionato. La vittoria contro la Dinamo Sassari la riproietta tra i favoriti a occupare una delle ultime piazze playoff, anche se non è semplice.

Il caldissimo tifoso di Napoli ha esagerato questa volta perché ha deciso di lanciare diversi oggetti, contundenti e non contundenti, verso la panchina dei sardi, tra cui anche una barretta di cioccolato, come si legge dal comunicato della Federazione Italiana Pallacanestro:

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI. Ammenda di Euro 4.000,00 per lancio di oggetti, contundenti e non contundenti (palle di gomma ed una barretta di cioccolato), verso la panchina della squadra ospite, colpendo e non colpendo, fatti che provocavano la sospensione temporanea della gara [art. 27,3 RG,art. 27,7bc RG rec.,art. 24,2b RG,art. 27,10ac RG rec.,art.24,4 RG]

Chiaramente il lancio di qualsiasi oggetto è da condannare, soprattutto se si tratta di un solido come può essere una barretta di cioccolato. Certo, fa sorridere l’oggetto scelto, ma è comunque un comportamento inaccettabile perché anche una barretta, se lanciata con forza, potrebbe infortunare gravemente (o peggio) una persona.

Speriamo vivamente che questo pessimo modo di comportarsi finisca presto perché ogni weekend vediamo comportamenti di questo tipo, con lanci di oggetti di qualsiasi genere. Di solito sono monetine e fischietti, una barretta di cioccolato ci fa capire fino a che punto si può arrivare con la fantasia…

Leggi anche: Team USA, ufficiali 11 dei 12 che andranno alle Olimpiadi: roster STELLARE