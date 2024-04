Team USA, ufficiali 11 dei 12 che andranno alle Olimpiadi: roster STELLARE

All’indomani della debacle al Mondiale lo scorso settembre, diverse superstar della NBA aveva fatto trapelare di voler rappresentare Team USA alle prossime Olimpiadi di Parigi. Quelle che inizialmente erano solo voci si sono rapidamente tramutate in realtà e nel corso delle ultime settimane il roster americano è andato delineandosi. Nelle scorse ore The Athletic ha anticipato che 11 dei 12 giocatori che disputeranno le Olimpiadi in estate sono praticamente già decisi.

In un roster stellare, che sembra quello di un All Star Game, ci saranno alcuni dei migliori giocatori di sempre. Guideranno i veterani LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant, affiancati da superstar più giovani come Jayson Tatum, Devin Booker, Anthony Edwards e Tyrese Haliburton. A completare il roster ci saranno altri giocatori di assoluto valore come Joel Embiid (naturalizzato un anno fa), Jrue Holiday, Anthony Davis e Bam Adebayo.

Salvo infortuni nei 3 mesi che ci separano da Parigi 2024, il CT Steve Kerr deve solo riempire un’ultima casellina, quella del 12° giocatore a roster. Le opzioni sul tavolo possono essere sicuramente tante: Kyrie Irving, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jimmy Butler, Paolo Banchero, Donovan Mitchell. Sicuramente il talento a Team USA non manca.