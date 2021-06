Napoli piega ancora Udine e adesso la promozione è vicina

GeVi Napoli – Apu OWW Udine 57-53

(16-12; 10-10; 15-15; 16-16)

Come per gara 1 la partita comincia in salita per Udine: Marini è incontenibile e realizza 8 punti su 11 di squadra, trascinando i padroni di casa a condurre sul punteggio di 13-6 prima del timeout chiamato da coach Boniciolli. Gli ospiti escono bene, perché con 4 punti di Foulland e il canestro di Johnson si portano sul -4. Marini torna a segnare per il canestro del 18-13, ma un gioco 2+1 di Mian e un canestro di Johnson permettono all’Apu pareggiare i conti.

Gli ospiti si portano per la prima volta in vantaggio perfezionando un parziale di 3-9 con la schiacciata di Deangeli. Vantaggio che dura poco, perché prima Lombardi e poi il solito Marini da tre punti (3/3 dall’arco, 17 punti all’intervallo su 26 di squadra) riportano avanti Napoli nel punteggio di 26 a 22 che chiude il secondo quarto.

L’Apu ritrova Dominique Johnson dopo una brutta gara 1 e la sua tripla riporta a -2 i friulani: i canestri dall’arco di Zerini e Mayo però alimentano un parziale di 8-2 per Napoli che viaggia sul +8. Sul risultato di 37 a 29 arriva la reazione da parte di Udine, che risponde a sua volta con un parziale di 2-8 con 4 punti di capitan Antonutti prima della sirena per un nuovo -2. Napoli prova a dare lo strappo decisivo in avvio di quarto portandosi sul 51-41 dopo le triple della coppia Monaldi-Mayo. Italiano realizza 4 punti e da il via alla rimonta di Udine: Johnson completa un gioco 2+1 per il 51-48, ma Burns sblocca l’attacco di Napoli grazie a una tripla allo scadere dei 24 secondi.

Johnson dalla lunetta riporta a -4 l’Apu, ma Giuri è sfortunato: il suo tentativo dall’arco gira sul ferro ma viene sputato fuori e Uglietti punisce la difesa avversaria in contropiede per il 56-50 a 12 secondi dal termine. Johnson segna una canestro da tre punti a tre secondi dal termine, ma per Udine non c’è più tempo.

Tabellini

Napoli: Zerini 5, Parks 5, Sandri, Marini 19, Mayo 7, Uglietti 2, Lombardi 9, Monaldi 3, Burns 7, Cannavina n.e., Coralic n.e., Klacar n.e. All. Stefano Sacripanti

Udine: Johnson 19, Deangeli 2, Schina 1, Antonutti 6, Mobio 2, Mian 6, Foulland 12, Giuri 3, Nobile, Pellegrino, Italiano 4. All. Matteo Boniciolli