Nazionale verso il pre olimpico, ecco i 16 azzurri scelti da coach Sacchetti per il training camp in Val Rendena

Roma. Inizia dalla Val Rendena il cammino della Nazionale maschile verso il FIBA Olympic Qualifying Tournament, il torneo pre olimpico che si disputerà a Belgrado, in Serbia, dal 29 giugno al 4 luglio. Quello degli Azzurri sarà un percorso a tappe: non potrebbe essere diversamente in una stagione che, a causa della pandemia, non ha potuto rispettare i calendari secondo le canoniche date. Per questo motivo, il CT Meo Sacchetti ha convocato, per il training camp di Pinzolo e Carisolo dal 5 al 13 giugno, una lista di atleti non impegnati con le rispettive squadre di club.

La preparazione proseguirà poi a Milano, dove il 24 giugno l’Italia giocherà in amichevole contro il Venezuela al Mediolanum Forum. Nel mezzo, dal 18 al 20 giugno, il torneo internazionale di Amburgo con le tre amichevoli contro Tunisia, Repubblica Ceca e Germania.

L’ultima tappa del viaggio verso Belgrado sarà il trasferimento in Serbia a partire dal 25 giugno. Gli Azzurri giocheranno le partite del proprio mini girone il 30 giugno contro il Senegal e il 1° luglio contro il Portorico. Le prime due classificate del gironcino disputeranno le semifinali ed eventualmente la finale incrociandosi con l’altro mini girone, quello composto dai padroni di casa, dalla Repubblica Dominicana e dalle Filippine, che hanno sostituito la Nuova Zelanda, out per rinuncia dovuta alla pandemia. Solo la vincitrice del torneo guadagnerà un posto per il torneo di basket ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (poi 2021).

“Non sarà una classica estate con la Nazionale – ha confermato il CT Sacchetti – ma con tutto quello che è successo in questi mesi non lo sarebbe comunque stato. Andiamo in Trentino con un gruppo giovane e interessante soprattutto per il futuro. Molti giocatori ci raggiungeranno strada facendo, una volta terminati gli impegni con i club. Questa situazione è la stessa non solo per le squadre del nostro torneo ma anche per tutte quelle degli altri preolimpici. Non c’è tempo per lamentarsi, ma solo per trarre il meglio dalle situazioni che ci troveremo a vivere. L’intero staff Azzurro ha lavorato in questi mesi per creare le migliori condizioni possibili e prepararsi ad accogliere i giocatori lungo tutto il cammino. Dovremo fare di necessità virtù ma quando si lavora con questa Maglia addosso non ci sono sacrifici troppo grandi. Di grande c’è invece il nostro obiettivo: Tokyo”.

I convocati per il training camp in Val Rendena*

Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

Leonardo Candi (1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia)

Abramo Canka (2002, 198, G/A, Nevezis Kedainiai – Lituania)

Guglielmo Caruso (1999, 208, A, Santa Clara Broncos – NCAA)

Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia)

Maximilian Ladurner (2001, 207, C, Dolomiti Energia Trentino)

Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

Leonardo Totè (1997, 211, C, Retabet Bilbao – Spagna)

Tomas Woldetensae (1998, 197, G, Virginia Cavaliers – NCAA)

Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/2021

Lo staff

Capo Delegazione: Salvatore Trainotti

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

Team Director: Roberto Brunamonti

Preparatori Fisici: Matteo Panichi, Fabrizio Santolamazza

Medico: Sandro Senzameno

Ortopedico: Raffaele Cortina

Osteopati: Francesco Ciallella, Danilo Raimondo

Team Manager: Massimo Valle

Addetto Stampa: Francesco D’Aniello

Addetto ai Materiali: Curzio Garofoli

Il programma

5/13 giugno

Training camp a Pinzolo e Carisolo (Tn)

14/17 giugno

Raduno a Milano

18/20 giugno

VGT Supercup 2021 (Amburgo, Germania)

18 giugno

Italia-Tunisia (ore 17.00)

Germania-Repubblica Ceca (ore 20.30)

19 giugno

Italia-Repubblica Ceca (ore 17.00)

Germania-Tunisia (ore 20.30)

20 giugno

Repubblica Ceca-Tunisia (ore 17.00)

Germania-Italia (ore 20.30)

21/23 giugno

Raduno a Milano

24 giugno

Italia-Venezuela (orario da definire, Mediolanum Forum, Milano)

25 giugno

Partenza per Belgrado (Serbia)

26/28 giugno

Raduno a Belgrado (Serbia)

29 giugno/4 luglio

FIBA Olympic Qualifying Tournament

Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado

29 giugno

Portorico-Senegal (ore 17.00)

Repubblica Dominicana-Serbia (ore 20.15)

30 giugno

Senegal-Italia (ore 17.00)

Serbia-Filippine (ore 20.15)

1° luglio

Italia-Portorico (ore 17.00)

Filippine-Repubblica Dominicana (ore 20.00)

3 luglio

Semifinali

4 luglio

Finale

Procedure di accredito FIBA Olympic Qualifying Tournament

Le procedure di accredito per il Torneo Pre Olimpico di Belgrado si chiuderanno venerdì 4 giugno alle 23:59. Tutte le richieste devono pervenire attraverso il FIBA Media Portal dove sarà possibile richiedere l’accredito anche per coprire l’evento da remoto. Con quest’ultima modalità, i media accreditati potranno fare le loro domande nelle conferenze stampa attraverso la piattaforma Zoom.

Per i media che vorranno seguire l’evento sul posto, andranno osservate le misure sanitarie previste da FIBA e dalle autorità locali. Le richieste di accredito riceveranno una risposta da FIBA non oltre il giorno 11 giugno.

FONTE: Ufficio Stampa FIP

Classe ’92 di Brescia, laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna, specializzatosi in Scienze dello Sport presso l’Università di Urbino.

Appassionato di tutto il movimento cestistico italiano e internazionale professionistico e giovanile.

Collaboratore per BasketUniverso da Ottobre 2014