NBA al Mondiale in Qatar: ecco i sosia di LeBron, Kuzma e (Irving)

In questi giorni, per vari motivi, il mondo sta parlando solo di un argomento: il Mondiale di calcio in Qatar. Ogni giorno c’è una polemica diversa, c’è un argomento diverso di cui discutere e soprattutto c’è grandissima visibilità.

I più attenti hanno anche notato certe somiglianze con alcuni giocatori NBA, in particolare LeBron James, Kyle Kuzma e (Kyrie Irving).

Lebron, Kyrie Irving and Kyle Kuzma are all playing at the World Cup this proves that soccer is easy pic.twitter.com/bl5uLiztOA — 🦴︎ (@Dukes3O5) November 25, 2022

LeBron è Bryan Mbeumo, giocatore del Cameroon, Kuz è Richarlison del Brasile e Uncle Drew è Gabriel Gomez di Panama, che però non si è qualificata a vantaggio del Cameroon.

Kuzma stesso ha commento l’incredibile somiglianza con il fenomeno brasiliano che ha fatto doppietta al suo esordio Mondiale:

Tra l’altro il giocatore del Tottenham ha finora realizzato il gol stilisticamente più bello in questa FIFA World Cup 2022 in Qatar. Una sforbicita che ha fatto il giro del mondo ed è diventata subito virale su tutti i social. in particolar modo su Twitter e TikTok.

Un peccato non aver visto anche il sosia del giocatore dei Brooklyn Nets in questa competizione perché nel 2018 c’era, a differenza di quest’anno. Però appunto o il sosia del King o il sosia di Uncle Drew. Non ci sarebbero potute essere alternative.

