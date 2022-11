Sale l’ansia in casa Milano: Kevin Pangos dovrà stare fuori tanto?

Kevin Pangos si è infortunato nella gara persa da Milano di giovedì contro il Fenerbahce di coach Dimitis Itoudis e ora pare che dovrà stare ai box per diverse settimane.

La Gazzetta dello Sport scrive che filtra il timore in casa Milano che l’infortunio di Pangos non sia breve e che perciò dovrà stare fuori diverse settimane. Quante esattamente non si sa però l’Olimpia è in difficoltà in termini di uomini e perderne un altro per molto sarebbe un’ulteriore mazzata.

Oggi dovrebbe arrivare il responso definitivo con tanto di comunicato ufficiale da parte della società. Stiamo a vedere cosa comunicheranno però – per quello che si è capito – difficilmente lo rivedremo prima del Ponte dell’Immacolata, anche se la speranza è che oggi ci dicano il contrario.

Il problema è che Milano ha già tesserato 17 giocatori in Serie A con il francese Timothé Luwawu-Cabarrot e perciò ha soltanto un altro tesseramento spendibile in Serie A. La paura è di non affrettare i tempi e sbagliare la scelta. Pondereranno il tutto solo dopo che sapranno con certezza quanto il canadese dovrà stare fuori.

L’unica notizia positiva in questo momento nero per i biancorossi è che Billy Baron dovrebbe tornare in campo già questo weekend con Treviso dopo un’assenza di una ventina di giorni.

