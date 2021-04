NBA – Alize Johnson rimane ai Brooklyn Nets con un pluriennale

Si completa il roster dei Brooklyn Nets, che avevano ancora un posto libero per firmare un giocatore. Alla fine la scelta è ricaduta su Alize Johnson, che in queste ultime settimane era già a Brooklyn con dei contratti decadali. Il giocatore ora rimarrà non solo per il resto della stagione, ma anche per la prossima avendo firmato un pluriennale da 4.1 milioni di dollari complessivi.

Alize Johnson, ala classe 1996, è stato 50° chiamata assoluta al Draft 2018 da parte degli Indiana Pacers. In NBA prima di questa stagione aveva disputato solo 31 partite con 1.5 punti e 2.2 rimbalzi di media. Con i Nets Johnson ha disputato 6 partite, producendo numeri decisamente superiori: 7.8 punti e 5.8 rimbalzi a partita in poco più di 13′.

