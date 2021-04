Una buona Chieti si arrende nel finale a Napoli

Avanti fino a cinque minuti dalla fine, si è poi dovuta arrendere. Alla Lux Chieti Basket, priva peraltro di due pedine fondamentali come Marco Santiangeli e Pendarvis Williams, nella sfida persa per 60-58 contro la Ge.Vi Napoli si potrà forse rimproverare un po’ di ingenuità. Non, però, di non possedere la caratura di una squadra di spessore in grado di mettere alle corde i quotati e ambiziosi partenopei freschi vincitori della “Coppa Italia” . La squadra di coach Pino Sacripanti, sospinta da un ottimo Pierpaolo Marini e nonostante le assenze di Jordan Parks e Josh Mayo, i due astri più luminosi del trionfo in “Final eight”, ha però avuto la capacità di crederci sempre dimostrando ancora una volta il potenziale motivazionale oltrechè tecnico del suo roster.

PRIMO QUARTO – Marini alza subito in quota Napoli con un doppio canestro, Sodero riavvicina Chieti e Meluzzi completa l’opera ripristinando il pareggio a quota sei. Chieti replica con l’ex Tortona Graziani che dimostra di essersi già ambientato alla perfezione nel roster teatino, Sodero allarga con una tripla. I partenopei reagiscono con Marini e una schiacciata di Lombardi e il primo quarto non registra nè vincitori nè vinti concludendosi sul 17-17.

SECONDO QUARTO – Chieti comincia con un assolo targato 4-0 ma Monaldi fa rientrare in scia Napoli, Sorokas sospinge i padroni di casa sul 23-19 e Sacripanti chiama i suoi a raccolta per un conciliabolo tecnico risolutivo. L’ex Bergamo Bozzetto colpisce dalla lunetta, Napoli, però, replica di nuovo con la mano di Iannuzzi. Monaldi, ex di turno, riporta i partenopei a meno due ma Mitt, nel finale di quarto, tiene i teatini avanti con il punteggio di 30-26.

TERZO QUARTO – Marini affonda la lama, Bozzetto risponde. Meluzzi appare in gran forma e alza in quota Chieti a più sette (35-28) ma ancora Marini, la cui mano dimostra di essere molto ispirata, replica subito. Il trio Sorokas- Meluzzi- Sodero alza la voce e Chieti si proietta sul massimo vantaggio di più undici ovvero 42-31, nuova replica partenopea con Uglietti in contropiede e Klacar dall’arco. Piazza mette l’ultimo autografo realizzativo a un quarto che vede al suo tramonto Chieti primeggiare per 44-37.

ULTIMO QUARTO – Bozzetto apre le danze muovendo ancora il canestro ospite, Zerini fa lo stesso su opposto versante. Il nuovo arrivo teatino Lazar Lagic piazza un tiro libero su due. Ihedioha fa prendere a Chieti l’ascensore verso il cielo sospingendola a più undici ma Napoli reagisce da par suo portandosi fino al meno quattro grazie a una tripla di Monaldi: 50-46. Sodero realizza due tiri liberi, Uglietti colpisce con una tripla dando al finale di gara un andamento entusiasmante e all’insegna della massima incertezza. Chieti vuole chiuderla al più presto, Napoli dimostra di non volersi far mettere alle corde. La gara diventa un festival delle triple, apre Bozzetto, risponde Zerini, nuova replica teatin-napoletana stavolta con attori diversi ma con lo stesso copione, Zerini da una parte e Sodero dall’altra. Una tripla di Monaldi vale il 48-48 che riapre clamorosamente i giochi. Meluzzi vorrebbe replicare ma lo stesso Monaldi lo stoppa, è la chiave di svolta della partita perchè Marini profana il canestro teatino a due secondi dall’ultima sirena e fa alzare i calici alla Ge.Vi con il punteggio di 60-58. Ottava vittoria di fila per i Sacripanti boys considerando anche le tre di Coppa Italia con Orzinuovi, Tortona e Udine.

MIGLIORI IN CAMPO

GUGLIELMO SODERO (LUX CHIETI BASKET): triple d’autore e una prova da metronomo inesauribile della generosa e talentuosa manovra del roster teatino, la menzione d’onore è tutta per lui.

PIERPAOLO MARINI (GE.VI NAPOLI): il vestito del top scorer lo aveva indossato già in altre occasioni ma, con Josh Mayo e Jordan Parks assenti al gran ballo con la Lux, stavolta assume spessore ancora maggiore e particolare preziosità.

TABELLINO

LUX CHIETI BASKET: Sodero 16, Meluzzi 14, Bozzetto 9, Sorokas 6, Lugic 3, Graziani 2, Ihedioha 2, Piazza 2, Mitt 2, Favali, Mijatovic. Coach: Massimo Maffezzoli.

Tiri liberi: 11 su 17, rimbalzi 38 (Lugic 9), assist 6 (Sorokas 3).

GE.VI NAPOLI: Marini 20, Monaldi 11, Uglietti 10, Zerini 7, Lombardi 6, Klacar 3, Iannuzzi 3, Sandri, Grassi, Koralic, Aldi. Coach: Pino Sacripanti.

Tiri liberi: 3 su 6, rimbalzi 41 (Zerini, Lombardi 9), assist 12 (Monaldi 6).

ARBITRI

Enrico Bartoli di Trieste, Nicholas Pellicani di Ronchi dei Legionari (GO) e Marco Marzulli di Pisa