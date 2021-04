Pistoia supera il fanalino di coda Stella Azzurra e rialza la testa

Dopo tre stop di fila ecco la riscossa. La Giorgio Tesi Group Pistoia, con Fabio Bongi in panchina al posto di Michele Carrea indisponibile, supera la Stella Azzurra Roma in scioltezza. Il primo quarto è stato favorevole ai romani che vorrebbero evitare di doversela giocare nel girone nero, gli altri tre hanno invece visto i toscani mantenere le redini del gioco sospinti soprattutto dal duo Fletcher- Sims , autore di 46 dei 94 punti messi in cassaforte dai pistoiesi (quasi la metà) contro i 76 dei capitolini.

PRIMO QUARTO – Marcius emette il bellicoso grido della Stella Azzurra, Saccaggi riavvicina i padroni di casa ma Rullo fa di nuovo sopravanzare gli ospiti con un gioco da tre. Fletcher e Sims fanno rialzare la testa a Pistoia che ruggisce ancora con Saccaggi e una tripla di Poletti. La Stella Azzurra, a sua volta, dimostra di non avere dimenticato la precisione fuori dal pitturato e, grazie al talentuoso Rullo e al diluviale Thompson, chiude il primo quarto avanti di due punti: 29-27.

SECONDO QUARTO – Pistoia mette la freccia di sorpasso con Zucca e i tiri liberi di Wheatle, Thompson, però, ripristina la parità. La partita sembra in questa fase diventare una sfida personale tra Wheatle e Thompson, il primo ricecchina da tre, il secondo risponde subito. Pistoia schiaccia l’acceleratore e traccia un primo minifossato di quattro lunghezze grazie a un ispirato Zucca e a Riismaa. Nuova offensiva capitolina che consente alla Stella Azzurra di effettuare il controsorpasso ma Pistoia , con Sims e Fletcher, mette le dita di una mano di distanza tra sè e gli ospiti . Zucca, Sims e Saccaggi ribadiscono il concetto portando i toscani all’intervallo lungo in doppia cifra di vantaggio: 55-44.

TERZO QUARTO – Fletcher sforna canestri a ripetizione, Thompson spezza il monologo del cestista dei toscani. Poletti e Sims fanno rialzare Pistoia sul più undici, Rullo replica con intuizioni pesanti e Fletcher ricecchina per i padroni di casa. Una tripla di Zucca apre a Pistoia la strada per conservare l’ampio vantaggio alla penultima sirena: 72-63.

ULTIMO QUARTO – Thompson e Rullo dicono che la Stella Azzurra crede ancora nella possibilità di farla propria e la sospingono sul 68-72, Fletcher risponde ma Giordano riporta i capitolini in scia. Saccaggi, i tiri liberi di Fletcher e un tap in di Riismaa sono il gustoso antipasto dello show finale di Wheatle che vale per Pistoia il 94-76 finale.

MIGLIORI IN CAMPO

TRE SHAWN FLETCHER (GIORGIO TESI GROUP PISTOIA): i suoi cinque affondi di fila dell’inizio del terzo quarto costituiscono la chiave di volta della partita, Pistoia comprende di potersi finalmente regalare una giornata di sole.

STEVE THOMPSON JR (STELLA AZZURRA ROMA): tanta sostanza ma, alla fine, un altro muso lungo per una sconfitta che lui fa, come sempre, il possibile per evitare a suon di canestri.

TABELLINO

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Fletcher 24, Sims 22, Wheatle 12, Saccaggi 12, Zucca 11, Riismaa 7, Poletti 6, Della Rosa. N.e; DEl Chiaro. Coach: Fabio Bongi.

Tiri liberi: 19 su 25, rimbalzi 34 (Wheatle 10), assist 2 (Della Rosa 8).

STELLA AZZURRA ROMA: Thompson 22, Rullo 21, Marcius 11, Nikolic 8, Thioune 6, Mabor 4, Giordano 4, Innocenti, Pugliatti, Visintin, Ghirlanda, Ndzie. Coach: Germano D’Arcangeli.

Tiri liberi: 12 su 18, rimbalzi 37 (Rullo 8), assist 13 (Rullo 4).

ARBITRI

Gianluca Gagliardi di Anagni (FR), Marco Catani di Pescara e Massimiliano Spessot di Romans d’Isonzo (GO)