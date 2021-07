Mancano solo 3 giorni al Draft NBA e il mercato inizia a movimentarsi. Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans hanno chiuso una trade che coinvolge tre giocatori e tantissime scelte. In particolare, Memphis cede Jonas Valanciunas a NOLA insieme alle scelte 17 e 51 del Draft di questo giovedì, ricevendo in cambio Steven Adams, Eric Bledsoe, la scelta 10 e la 40, più una scelta del primo turno dei Lakers del 2022 protetta.

BREAKING: Memphis is finalizing a trade to send Jonas Valanciunas and 2021 Nos. 17 and 51 picks to New Orleans for Steven Adams, Eric Bledsoe, 2021 picks Nos. 10 and 40 and a protected 2022 first-round pick via the Lakers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 26, 2021

Si tratta di uno scambio ampio e importante, perché coinvolge tre giocatori di primo livello. Valanciunas in particolare arriva dalla miglior stagione in carriera, chiusa con 17.1 punti e 12.5 rimbalzi di media.

Il contratto di Adams scadrà nel 2023 (17 milioni nella prossima stagione e 18 in quella successiva), così come quello di Bledsoe (per 18 e 19 milioni di dollari rispettivamente). Valanciunas scadrà invece nell’estate 2022 e nella prossima stagione guadagnerà 14 milioni di dollari.