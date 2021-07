Insieme a Steven Adams, Eric Bledsoe è appena arrivato ai Memphis Grizzlies da New Orleans via trade. Tuttavia, secondo Chris Haynes, il playmaker non inizierà la stagione con la nuova squadra, ma verrà ceduto magari anche tra un paio di giorni durante il Draft.

Eric Bledsoe, who New Orleans included in a trade package, is not expected to stay in Memphis, league sources tell @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 26, 2021