Come se la stagione dei Los Angeles Lakers non fosse partita in maniera complicata, adesso anche i protocolli anti-Covid della NBA mettono i bastoni tra le ruote ai giallo-viola. Poco prima della gara di questa notte contro Sacramento, la franchigia ha annunciato che LeBron James è stato messo in quarantena preventiva. Non è chiaro se LeBron, vaccinato, sia risultato positivo o sia stato solo a contatto con un contagiato.

LeBron sta mantenendo 25.8 punti, 5.2 rimbalzi e 6.8 assist di media in questa stagione, ma ha disputato solo 11 partite su 23.

LeBron James is out tonight against Sacramento due to the NBA’s health and safety protocols. — Mike Trudell (@LakersReporter) November 30, 2021