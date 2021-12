Non è un caso che l’ascesa in NBA dei Golden State Warriors in questa stagione sia avvenuta con il ritorno di Andre Iguodala. Il veterano è una figura amata e, anche se non sta giocando tanto, la sua presenza è sempre molto preziosa.

Prima di ricongiungersi con gli Warriors, Iguodala ha trascorso due stagioni con i Miami Heat. Entrambe le squadre sono note per essere molto orgogliose della loro cultura di squadra. Iggy ha recentemente rivelato nel podcast di Draymond Green le differenze tra Warriors e Heat e alcune sono a dir poco sorprendenti, come riportato da Heavy:

“Il nostro ambiente, quello degli Warriors, è un po’ più rilassato. Ha delle vibrazioni hippy, vai al tuo ritmo, vai come ti pare. Miami è più diritta e stretta, tutti in formazione. Ho potuto vedere punti deboli in entrambi i mood. Perché entrambi hanno avuto molto successo: Pat Riley è probabilmente uno dei giocatori/allenatori/GM di maggior successo nella storia della NBA. Lo ha fatto a tutti i livelli. Abbiamo avuto successo qui e ho visto alcuni difetti qui”.

Andre Iguodala, che ha aiutato i Golden State Warriors a vincere tre titoli NBA ed è stato nominato MVP delle Finals nel 2015, non voleva andarsene ma i vincoli finanziari hanno portato alla sua partenza. Tuttavia, si è assicurato di portare agli Heat le cose che ha imparato con gli Warriors nel corso degli anni.

Leggi anche: Anche i numeri dicono che i Golden State Warriors vinceranno il titolo NBA