L’ultima vittima degli attacchi sulla giustizia sociale del grande uomo NBA dei Boston Celtics, Enes Kanter Freedom, è stato l’ex playmaker dei New York Knicks, Jeremy Lin. Lin ha appena firmato un contratto per tornare di nuovo ai Beijing Ducks e giocare nella Chinese Basketball Association dopo non aver ricevuto un’offerta da una franchigia NBA.

Dopo aver sentito la notizia, Freedom è andato su Twitter per offender Lin e non si è trattenuto nemmeno un po’, arrivando al punto di definire le azioni di Lin “disgustose”:

Non ne hai abbastanza di quei soldi sporchi del Partito Comunista Cinese che ti nutrono per rimanere in silenzio? Che schifo da parte tua voltare le spalle al tuo paese e alla tua gente. Stai con Taiwan! Smettila di inchinarti al denaro e alla dittatura. Il morale viene prima dei soldi fratello .

Shame on you @JLin7

Haven’t you had enough of that Dirty Chinese Communist Party money feeding you to stay silent?

How disgusting of you to turn your back against your country & your people.

Stand with Taiwan!

Stop bowing to money & the Dictatorship.

Morals over Money brother

— Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) December 5, 2021