Quando LeBron James, nei minuti finali di Gara-7 delle Finals 2016, stoppò con una chasedown Andre Iguodala, impedendo agli Warriors di portarsi a +2, entrò automaticamente nella storia NBA con una delle giocate divenute iconiche. Quella stoppata permise poi a Kyrie Irving, poco dopo, di segnare la tripla che valse la vittoria del titolo a Cleveland, il terzo per LeBron.

A distanza di 5 anni, Iguodala ha per la prima volta commentato quella situazione, ospite di The Breakfast Club. Il veterano, tornato quest’estate agli Warriors dopo due stagioni, ha però dichiarato di essere stato influenzato da quella stoppata subita, oltre al fatto che secondo lui non si darebbe abbastanza credito ad Irving per la vittoria di quell’anello da parte dei Cavs.

La stoppata non mi infastidisce. Però si sottovaluta molto Kyrie Irving, quello che fece per tutta la serie… Davvero, non possiamo ignorare ciò che fu capace di fare.

Iggy has high praise for Kyrie Irving’s performance in the 2016 NBA Finals 💯 (via @breakfastclubam) pic.twitter.com/5yWdohpYmA — Bleacher Report (@BleacherReport) September 17, 2021