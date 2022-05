NBA – Andre Iguodala rivela cosa cos’ha davvero di “speciale” Steph Curry

Andre Iguodala e Steph Curry hanno una storia leggendaria insieme in NBA. I due giocatori si sono uniti per la prima volta nel 2013, quando Iggy è arrivato ai Golden State Warriors. Da allora, i due hanno vissuto molti momenti – belli e meno belli – insieme: dalla vittoria dei campionati alle difficoltà nei momenti più importanti del loro viaggio.

Non sorprende, quindi, che Curry sia stato un grande motivo nella scelta di ritornare nella Bay Area per Andre Iguodala quest’anno in NBA. Iggy non ha avuto altro che elogi per il due volte MVP prima della loro serie di Finals quest’anno, dicendo che è un giocatore speciale nel campionato di oggi.

“In ogni squadra in cui sono stato, ho collegato queste relazioni, ma questo è un posto speciale per me, in termini di gioco con Steph. Penso che diamo per scontati i giocatori speciali e i talenti speciali, perché ci siamo troppo vicini, ma non incontri troppi Steph Curry in giro nel mondo… Questa è la motivazione per me, assicurarsi che i ragazzi intorno a lui siano al sicuro perché anche loro possono darlo per scontato. Lui è il fondamento di tutto”.

