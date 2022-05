Tortona resiste solo il primo quarto: è 2-0 Virtus Bologna

Una partita diversa da Gara-1, quella giocata questa sera alla Segafredo Arena da Virtus Bologna e Tortona. Sono ancora i bianconeri a vincere, ma con molte meno difficoltà rispetto a Gara-1. Il risultato finale è di 91-69, con Tortona che ha dato l’illusione di impensierire la Virtus solo nel primo quarto.

È infatti nella prima frazione che gli ospiti prendono il là con Daum e Macura, dopo 10′ la Bertram è avanti 20-26. Nel secondo quarto però è tutta un’altra Virtus: la squadra di Sergio Scariolo concede solo 9 punti nel secondo periodo, passando in vantaggio con un appoggio di Tessitori, parte di un parziale di 13-0. Bologna tocca il +8 prima dell’intervallo, al rientro in campo il divario però si riduce a 2 punti grazie alle triple di Sanders e Daum. La Virtus risponde nuovamente, stavolta con un parziale di 17-3 che spiana la strada verso la vittoria. Alla fine del terzo periodo il risultato è di 72-55. Nei restanti 10′ non cambia nulla: la Virtus Bologna vince e fa 2-0 nella serie, che si trasferirà in Piemonte nei prossimi giorni.

Miglior marcatore della Virtus è Milos Teodosic, con 17 punti in 18′, uno in meno di JP Macura, top scorer dell’incontro con 18. In doppia cifra per i bianconeri anche Shengelia (13 punti), Mannion (10) e Tessitori (10).