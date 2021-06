NBA – Annunciati i due All-Rookie Team della stagione 2020-21

Dopo migliori quintetti difensivi e All-NBA, la Lega nelle scorse ore ha annunciato anche gli ultimi: i due quintetti All-Rookie della stagione regolare 2020-21. Come ci si poteva aspettare, nel primo ci sono i tre finalisti per il Rookie of the Year: LaMelo Ball, vincitore del premio, Tyrese Haliburton ed Anthony Edwards. Insieme a loro Saddiq Bay e Jae’Sean Tate.

Nel secondo quintetto sono stati inseriti invece Immanuel Quickley, Desmond Bane, Isaac Okoro, Isaiah Stewart e Patrick Williams.

2020-21 NBA All-Rookie teams: First team: LaMelo Ball, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Saddiq Bey, Jae’Sean Tate Second team: Immanuel Quickley, Desmond Bane, Isaac Okoro, Isaiah Stewart, Patrick Williams — Shams Charania (@ShamsCharania) June 18, 2021

Dai due quintetti è rimasto fuori Cole Anthony, point guard degli Orlando Magic che ha segnato 12.9 punti di media con 4.7 rimbalzi e 4.1 assist. Un’esclusione che ha indispettito sia il compagno (e rookie) RJ Hampton sia l’account Twitter dei Magic.

Cole snubbed from All Rookie teams ! It’s okay gang it’s up soon💯 @The_ColeAnthony — RJ (@RjHampton14) June 18, 2021

Ma anche lo stesso Anthony si è espresso denunciando una mancanza di rispetto nei suoi confronti:

I ain’t even gone lie y’all are mad disrespectful 😂😂😂 https://t.co/UnSCohol8y — Cole Anthony (@The_ColeAnthony) June 18, 2021