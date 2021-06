Nonostante fosse stato inizialmente provocato, di certo il tifoso dei Phoenix Suns che ha ripetutamente preso a pugni in faccia uno dei Denver Nuggets in Gara-3 al Pepsi Center non ha brillato per sportività. Dopo la rissa, uscito vincitore, l’uomo ha urlato “Suns in 4!” diventando istantaneamente un meme. Ancora di più dopo che i Suns hanno davvero passato il turno in 4 gare, vincendo anche la successiva Gara-4. In seguito allo sweep, Devin Booker si era messo alla ricerca del tifoso, identificato come Nick McKellar.

Per punirlo? Niente affatto, anzi. Booker e i Suns nelle scorse ore hanno contattato il tifoso per premiarlo con una maglia autografata e dei biglietti per una partita delle Finali di Conference, le prime dal 2010 per Phoenix. A riportarlo è stato Zach Lowe su ESPN. I Suns sono ancora in attesa di conoscere i propri avversari in Finale di Conference, dove affronteranno una tra Clippers e Jazz (serie sul 3-2 per LA).

Su Instagram, Richard Jefferson ha commentato la notizia scrivendo che “potrebbe creare un precedente”. Cosa alla quale lo stesso Devin Booker ha risposto scocciato.