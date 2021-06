Ci sono screzi con Luka Doncic dietro le dimissioni di Rick Carlisle?

La NBA e in particolare i Dallas Mavericks sono stati scossi poco fa dalla notizia delle dimissioni di Rick Carlisle dopo 13 anni. L’allenatore aveva ancora 2 anni di contratto, quindi la scelta deve essere probabilmente legata a problemi interni o con la dirigenza o con i giocatori. Mark Cuban, proprietario della franchigia, ha subito manifestato affetto per Carlisle con un comunicato, affermando che il rapporto di amicizia col coach rimarrà anche dopo le dimissioni. Secondo Tim MacMahon, una delle cause della separazione, se non la principale, sarebbe il crescente conflitto tra Carlisle e Luka Doncic.

A quanto pare, sebbene non fosse prevista una partenza dell’allenatore nell’immediato, nella prossima stagione Carlisle sarebbe stato a rischio proprio a causa del rapporto difficile con Doncic. Lo sloveno nelle scorse ore si era inoltre espresso sul licenziamento del GM Donnie Nelson affermando di non essere colui che prende le decisioni ai Mavs. Doncic non è stato citato tra i ringraziamenti nel messaggio di addio di Carlisle (che ha nominato Nowitzki e Kidd ma non lui). Impossibile negare che il suo parere, per ciò che rappresenta per la franchigia al momento, sia molto importante.

There had been simmering tension between Luka Doncic and Rick Carlisle that was a concern within the Mavs organization. The expectation was that he’d return next season, but he’d have been on the hot seat. https://t.co/YRJ1fwQ6GQ — Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 17, 2021