NBA – Annunciati i due quintetti difensivi della stagione 2020-21

In attesa di conoscere Rookie of the Year ed Executive of the Year, gli unici due premi individuali ancora da assegnare per la stagione regolare 2020-21, la NBA ha presentato i due quintetti difensivi. I 10 migliori difensori della stagione comprendono ovviamente il vincitore del Defensive Player of the Year, Rudy Gobert, così come gli altri due finalisti Ben Simmons e Draymond Green.

Gobert, Simmons, Green, Giannis Antetokounmpo e Jrue Holiday compongono il primo All-Defensive Team. Kawhi Leonard, Mathisse Thybulle, Joel Embiid, Jimmy Butler e Bam Adebayo invece il secondo. Dominio dunque di Philadelphia 76ers (con 3 giocatori su 10), Miami Heat e Milwaukee Bucks (2 a testa) nei quintetti difensivi NBA di quest’anno.

2020-21 NBA All-Defensive teams: First team: Rudy Gobert, Ben Simmons, Draymond Green, Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday Second team: Bam Adebayo, Jimmy Butler, Joel Embiid, Matisse Thybulle, Kawhi Leonard — Shams Charania (@ShamsCharania) June 14, 2021

Gobert ha ottenuto un bonus di 500.000 dollari con l’inserimento nel primo quintetto difensivo, Holiday invece 100.000 dollari. La stella dei Bucks ha ulteriori bonus relativi al finale di stagione: altri 200.000 in caso di raggiungimento delle Finals e 1 milione di dollari in caso di vittoria del titolo.

Rudy Gobert has earned a $500K bonus for being selected All-Defensive First Team. — Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 14, 2021

Jrue Holiday has earned a $100K bonus for being selected All-Defensive First Team. Holiday also has a $200K bonus if Milwaukee reaches the NBA Finals and $1M for winning the championship. — Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 14, 2021

