Anthony Davis aveva subito un piccolo infortunio al ginocchio in Gara-3, ma non aveva avuto dubbi sul fatto che sarebbe sceso in campo in Gara-4. Il lungo dei Los Angeles Lakers ha giocato il primo tempo contro i Phoenix Suns, rimanendo sul parquet per 19′ con 6 punti, 4 rimbalzi, 3 assist e 2/9 al tiro.

Poi, in un contatto di gioco, Davis si è procurato un infortunio muscolare all’inguine. Kyle Kuzma è partito in quintetto al suo posto nel secondo tempo e poco dopo i Lakers hanno annunciato che AD non avrebbe più giocato stasera. Una tegola pesantissima per LA, che sta cercando di vincere una serie ancora molto combattuta contro i Suns. Nelle prossime ore si valuterà l’entità dello stiramento per capire se Davis potrà disputare Gara-5.

AD still hasn’t returned to the game after leaving the 1st half with injury pic.twitter.com/G91dEbk6w5 — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) May 30, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.