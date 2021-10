Kawhi Leonard ha saltato le ultime partite degli scorsi Playoff a causa di un infortunio al crociato per il quale si è operato durante la offseason. La stella dei Los Angeles Clippers, che poi ha rinnovato con la franchigia, sta recuperando ma non si ha una data certa per il suo rientro. Finora era probabile anche che Leonard saltasse tutta la stagione 2021-22, ma nelle ultime ore sono arrivare notizie incoraggianti.

Secondo Farbod Esnaashari di Sport Illustrated, Kawhi Leonard sarebbe in anticipo rispetto alla tabella di marcia per il recupero e potrebbe rientrare a stagione in corso. Senza dubbio per i Clippers, che al completo sono una contender, sarebbe una bellissima notizia avere la propria stella per il finale di stagione, Playoff compresi.