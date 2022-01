Qualche giorno fa si era parlato di Cam Reddish (e di Danilo Gallinari) come possibile partente dagli Atlanta Hawks prima della trade deadline di febbraio. Lo scambio è avvenuto quasi subito, visto che Atlanta ha ceduto proprio il prodotto di Duke ai New York Knicks, dove Reddish ritroverà l’ex compagno al college, RJ Barrett. Insieme a Reddish, a New York finisce anche Solomon Hill più una scelta del secondo turno 2025 dei Nets. A fare il percorso inverso, da New York ad Atlanta, sono invece Kevin Knox e una chiamata del primo turno al Draft 2022 (protetta) degli Hornets.

Cam Reddish sta avendo la miglior stagione in carriera, statisticamente parlando: 11.9 punti di media. Knox invece nelle ultime stagioni è finito ai margini dei Knicks dopo un’ottima annata da rookie: quest’anno ha giocato solo 13 partite con 3.6 punti di media.

New York is including Kevin Knox in trade to Atlanta, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2022