Niente Opening Night per Danilo Gallinari, che stanotte non prenderà parte alla gara tra Atlanta Hawks e Dallas Mavericks. L’azzurro rimarrà a guardare a causa di un infortunio alla spalla sinistra, un acciacco comunque non grave secondo Davide Chinellato della Gazzetta dello Sport.

🇺🇸 Danilo Gallinari will miss Hawks opening night with a left shoulder injury, Coach McMillan confirms at shootaround 🇮🇹 Gallinari salta la prima stagionale di Atlanta per un dolore alla spalla sinistra. Misura precauzionale, mi ha detto Danilo l’altro giorno #NBA75 — Davide Chinellato (@dchinellato) October 21, 2021

La speranza è di rivedere il Gallo in campo tra qualche giorno, magari già per la seconda partita stagionale contro Cleveland. Gallinari ha disputato solo due gare su quattro in preseason.