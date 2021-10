Ben Simmons è da qualche giorno tornato a Philadelphia, ma ancora non è dato sapere se si allenerà e giocherà con i Sixers. Il rapporto con la franchigia è ai minimi termini e con i compagni non va meglio. Danny Green è stato l’ultimo a mostrare un po’ di frustrazione nel parlare dell’australiano, affermando che la squadra gli sta chiedendo solo di comportarsi da professionista. ESPN in tutto questo ha pubblicato un lungo editoriale sulla situazione di Simmons, rivelando alcuni retroscena interessanti.

Ramona Shelbourne, autrice dell’articolo, ha raccontato un dietro le quinte risalente alle ore antecedenti a Gara-7 delle ultime Semifinali di Conference contro gli Atlanta Hawks. Prima della gara decisiva, che i Sixers avrebbero perso, Simmons avrebbe addirittura finto un contatto con un soggetto sospetto positivo al Covid-19. O almeno questo è ciò che alcuni membri dello spogliatoio avrebbero pensato. Dall’articolo di ESPN:

La mattina del 20 giugno, a meno di 10 ore da Gara-7 contro gli Atlanta Hawks nel secondo turno di Playoff, Simmons era in un limbo. “Non mi lasceranno giocare” ha scritto a suo fratello Sean Tribe e diversi compagni via messaggio. Simmons stava venendo tenuto fuori dallo shootaround di squadra a causa del contatto con una massaggiatrice, il cui test per Covid-19 era risultato inconclusivo. A tanti giocatori è stato chiesto se avessero visto la donna quella mattina, ma solo Simmons ha risposto di sì. “Ha risposto onestamente, senza incertezze” ha detto una fonte vicino a Simmons. Ma secondo diverse fonti, tanti membri della squadra hanno messo in dubbio che Simmons abbia davvero visto la massaggiatrice, pensando che cercasse solo di evitare di giocare perché stava combattendo la versione cestistica della paura. Simmons aveva preso solo 10 tiri totali tra Gara-5 e Gara-6 – in carriera ne tira 11.6 di media a partita – e aveva sbagliato 16 degli ultimi 23 tiri liberi.

Alla fine Simmons ha giocato quella Gara-7, finora la sua ultima partita con Philadelphia. Non è andata bene, col giocatore che ha concluso il match, che ha sancito l’eliminazione dei Sixers, con 5 punti, 8 rimbalzi e 13 assist, prendendosi solo 4 tiri totali in 36′. Gara-7 è stata anche la partita del famoso scarico quando Simmons avrebbe potuto facilmente appoggiare da sotto canestro completamente da solo, un’immagine diventata a suo modo iconica.