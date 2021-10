Già in passato Danny Green aveva commentato con parole non certo lusinghiere la vicenda di Ben Simmons. Il veterano dei Philadelphia 76ers si era chiesto, dopo che l’australiano aveva rifiutato di incontrare i compagni, “se li considerasse ancora suoi amici”. Ora che Simmons è tornato a Philadelphia ma non si sa se scenderà realmente in campo con i Sixers, Green ha lanciato un’altra bordata.

Parlando della possibilità che Simmons si impunti e non giochi con i Sixers, Green ha dichiarato in conferenza stampa:

Ben Simmons nei giorni scorsi ha incontrato la dirigenza di Philadelphia e fatto il tampone, potrà tornare a svolgere le attività di squadra da oggi.

If Ben Simmons does indeed suit up for the Sixers in the coming days or weeks… what exactly should we expect? 👀

Here’s what Danny Green expects: pic.twitter.com/Gd20LB13XQ

