Qualche giorno fa il sindaco di New York, Bill de Biasio, si era presentato in conferenza stampa con una maglia dei Brooklyn Nets. La scelta era dovuta al fatto che la franchigia bianconera avesse messo il proprio Barclays Center a disposizione come centro vaccinale contro il Covid-19. Oggi il politico ha fatto qualcosa di simile: ha indossato un cappellino dei New York Knicks, squadra per la quale invece tifa.

Alla fine della conferenza stampa, de Biasio ha voluto lanciare un messaggio a Trae Young, protagonista nella vittoria di Atlanta al Madison Square Garden in Gara-1:

Ho un importante annuncio ufficiale, molto serio. Un messaggio a Trae Young da parte delle persone di New York e di chi vuole giocare a basket nel modo giusto. Basta cercare i falli, Trae. Voglio citare Steve Nash, grande giocatore e grande allenatore, che ha detto: “Questo non è basket”. Trae, Trae… Quei Falchi [Hawks, ndr] non voleranno a New York. Gioca nel modo giusto, vedi se riesci a vincere, penso che i Knicks ti impartiranno una lezione.

NYC Mayor Bill de Blasio tells Trae Young to “stop hunting for fouls” 😂 (via @sportingnews)pic.twitter.com/bBGAyePMrW — Bleacher Report (@BleacherReport) May 25, 2021

Bill de Biasio si riferisce alle parole che proprio Nash aveva indirizzato a Young e alla sua abitudine di accentuare i contatti o cercarli lui stesso in attacco.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.